Эксперт Муранова: винные оттенки и "бархатные" ногти станут трендами зимнего маникюра

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Зимой в маникюре будут актуальны глубокие винные оттенки, шоколадные тона, металлические эффекты и необычные принты. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ведущего тренера-технолога учебного центра сети салонов Екатерину Муранову.

Среди основных цветов сезона эксперт выделила вишневый, клюквенный и бордовый, а также оттенок темной сливы, почти переходящий в черный. Отдельное место займет "вишневая кола" – насыщенный цвет с коричневым подтоном.

В тренде также будут шоколадные оттенки – какао, холодный мокко и эспрессо. Дополнить палитру смогут сапфировый синий, хвойный зеленый и глубокий баклажановый.

Для тех, кто предпочитает более светлое покрытие, подойдут молочный, фарфорово-розовый, серо-бежевый и ледяной голубой. Еще одним вариантом станет кашемировый маникюр с полупрозрачным покрытием.

В дизайне ногтей будут востребованы бархатные текстуры, которые создают с помощью магнитного гель-лака с мягким рассеянным мерцанием. Также популярность сохранят холодный серебристый хром, жемчужная втирка и сочетание матовых и глянцевых элементов.

Среди принтов эксперт отметила бэмби-дизайн, вдохновленный окрасом олененка, – молочные пятна на карамельной или шоколадной основе. В числе других вариантов – черепаховый рисунок, тонкая клетка, твидовые мотивы и акварельные разводы.

Френч также останется актуальным, но в обновленном исполнении. Вместо классической белой полоски можно выбрать тонкую цветную линию, металлический кончик или полупрозрачную ягодную основу. Кроме того, допустимо сочетать несколько дизайнов в одном маникюре, если они выдержаны в общей цветовой гамме.

Что касается формы и длины, предпочтение стоит отдавать естественным вариантам и аккуратной геометрии. На коротких ногтях хорошо будет смотреться мягкий квадрат с темным глянцевым покрытием или микрофренч.

Овальная и миндалевидная формы также сохранят актуальность – они визуально удлиняют пальцы и подходят для градиентов, магнитных эффектов и различных рисунков.

Главным условием гармоничного маникюра эксперт назвала сочетание оттенка, формы и текстуры покрытия.

Ранее астролог Валентина Вильнер рассказала, что до конца ноября для маникюра лучше выбирать сиреневые, приглушенные розовые и нюдовые оттенки. По ее словам, в ноябре благоприятными для процедуры станут периоды с 1-го по 7-е, с 9-го по 12-е, с 17-го по 19-е, с 21-го по 25-е и с 26-го по 30-е число. В этот месяц, отметила эксперт, будет много удачных астрологических аспектов, поэтому заниматься ногтями можно практически в любой день.