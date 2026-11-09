Россиян предупредили о новых схемах мошенничества

Мошенники придумали новые схемы обмана с фальшивыми сообщениями о поврежденной машине и предложениями о работе.

В первом случае злоумышленники сообщают родителям, что их ребенок якобы поцарапал автомобиль, и присылают файл с записью с видеорегистратора. Затем мошенники отправляют номер поддельной горячей линии "Госуслуг". Звонок по нему может привести к потере личных данных.

По другой схеме преступники размещают заманчивые вакансии, а затем просят соискателей прислать паспортные данные якобы для оформления на работу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.