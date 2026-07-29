Нутрициолог Шарапова: крапиву не стоит добавлять в еду при беременности и болезни почек

В соцсетях набирает популярность новый кулинарный тренд – приготовление блюд из крапивы. Какие рецепты собрали позитивные отклики и для кого такая добавка может быть опасна – в материале Москвы 24.

Жгучая добавка

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/butterwitchbakes; yuryi.m

В социальных сетях завирусилась еда на основе крапивы. Пользователи массово делятся рецептами из листьев и стеблей этого сорняка, который, как оказалось, может стать основой для самых разных блюд – от закусок до полноценных горячих.

Многие авторы отметили, что лучшее время для сбора крапивы – весна, когда в листве содержится максимальное количество полезных веществ, а молодые побеги мягче и приятнее на вкус. В старых же растениях может появляться горьковатый оттенок.

При этом некоторые блогеры предпочитают есть крапиву вообще без какой-либо термической обработки: они перетирают листья в руках с водой и солью, употребляют как самостоятельную закуску. Такие видео набирают миллионы просмотров.





пользователь Сети Когда крапива молодая, мы собираем ее и делаем начинку для вареников и многое другое. Летом, когда она большая, собираем, чистим. Лучшая закуска.

Одним из самых популярных рецептов стали крапивные чипсы. Для их приготовления требуется минимальный набор ингредиентов: листья крапивы и кляр из смеси яйца и муки с добавлением соли и приправ по вкусу. Листья обмакивают в кляр и обжаривают на растительном масле до золотистой корочки.

Авторы утверждают, что блюдо получается интересным, свежим и нравится даже детям. Однако в комментариях пользователи спорят о пользе: по их мнению, при жарке в кляре позитивные свойства растения сводятся к нулю, а в хорошем кляре одинаково вкусно можно приготовить любое другое растение.

Другой блогер предложила рецепт песто из крапивы с лаймом. Для его приготовления необходимы молодая крапива (50 граммов), пищевые дрожжи (3 столовые ложки) или пармезан (40 граммов), сушеный кешью (70 граммов), сок и цедра лайма, оливковое масло (70 граммов), соль, перец, зубчик чеснока и столовая ложка сушеных томатов.

Кешью промывают и замачивают в горячей воде на полчаса, затем обжаривают на медленном огне. Крапиву промывают, замачивают в соде и снова промывают. Затем все ингредиенты смешивают в блендере до однородной консистенции. Готовый песто можно использовать как соус для брускетт или добавлять в другие блюда. Те, кто решился повторить рецепт, отметили приятный вкус и текстуру, а также длительный срок хранения – более года в сухом месте и герметичной упаковке.

Положительные отзывы получил и эхджи джаш – каша из крапивы, традиционная для амшенских армян. Для этого блюда нужна молодая крапива (300 граммов), кукурузная мука мелкого помола (100 граммов), вода (700–800 миллилитров), а также соль и острый перец по вкусу.

Крапиву промывают и мелко нарезают, затем кладут в кастрюлю, заливают водой, добавляют соль и варят на среднем огне около 20 минут. После этого постепенно, тонкой струйкой всыпают кукурузную муку, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комочков. Кашу нужно варить на слабом огне еще 10–15 минут до загустения и готовности муки, после чего снять с огня. Комментаторы отмечают, что в блюдо можно добавлять картофель, грецкий орех или заменять крапиву шпинатом и щавелем.

Ранее на международной выставке "Продэкспо" в Москве белорусские производители представили хлеб с добавлением крапивы, что подтверждает растущий интерес к этому растению не только в домашней кулинарии, но и в пищевой промышленности.

Вред и польза

В составе крапивы присутствуют витамины К, С, А, бета-каротин и фолиевая кислота. Плюс в растении есть такие минералы, как железо и марганец, рассказала Москве 24 интегративный нутрициолог Юлия Шарапова.

"Там содержатся антиоксиданты, которые помогают организму бороться с окислительным стрессом, и клетчатка, полезная для пищеварения. Однако важно понимать, что крапива – это не лекарство. Не стоит возлагать на нее больших надежд и думать, что она сможет избавить от всех проблем со здоровьем. Это лишь дополнительный источник полезных веществ, который может разнообразить рацион", – пояснила она.



Кроме того, при термической обработке значительная часть позитивных свойств теряется. Например, витамин С разрушается при нагревании, а чтобы добавить крапиву в салат, ее необходимо ошпарить кипятком, чтобы она перестала быть колючей. По словам нутрициолога, если цель – получить максимум витаминов, лучше употреблять растение в свежем виде (размять, замочить в соленой воде) или с минимальной тепловой обработкой.



Что касается возможного вреда, он есть, но касается в основном людей с определенными особенностями здоровья, объяснила Шарапова.





Юлия Шарапова интегративный нутрициолог Например, крапива способствует свертыванию крови, поэтому тем, кто принимает препараты, разжижающие ее, стоит быть осторожными. Также меры предосторожности касаются людей с заболеваниями почек и аллергическими реакциями. Беременным тоже рекомендуется употреблять ее аккуратно. В целом есть ее ведрами не стоит, это только дополнение к рациону.

При этом собирать крапиву лучше в экологически чистых местах, подальше от трасс, промышленных зон и городских территорий. Растения активно впитывают загрязнения из окружающей среды, в том числе дорожную пыль и выхлопные газы. Идеальное место для сбора – лес, поле или собственный огород вдали от трасс, отметила нутрициолог.



"Есть и другие растения, которые часто недооценивают в питательном плане. Например, листья свеклы – ботва. Многие считают, что это не еда, и выбрасывают ее, а на самом деле она даже полезнее, чем сам корнеплод. В ботве содержатся витамин К, бета-каротин, магний, калий и другие полезные вещества. Из нее получается прекрасный летний борщ или зеленый суп", – уточнила Шарапова.

Еще один недооцененный продукт, по ее словам, – одуванчик. Листья этого цветка тоже можно есть, но собирать их нужно в экологически чистых местах. В одуванчике много витаминов С, А и К, фолатов и калия.



"Самый лучший способ употребления для максимальной пользы – в свежем виде. Если делать салат, лучше рвать листья руками, а не резать. Это связано с тем, что витамин С очень капризен и может разрушаться от контакта с металлом. Следующий способ – приготовление на пару, когда зелень остается слегка хрустящей и не теряет свойств. А вот все, что связано с длительной термической обработкой, большим количеством масла или панировкой, не несет пользы", – пояснила эксперт.



Еще один хороший способ – заморозка: особенно полезна быстрая шоковая, которая позволяет сохранить витамины и минералы до полугода. Причем некоторые растения в замороженном виде даже увеличивают концентрацию полезных веществ. То же самое касается и сушки: иногда при этом процессе усиливается концентрация витаминов и минералов, резюмировала Шарапова.

