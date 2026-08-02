Главные традиции и приметы Ильина дня, 2 августа

2 августа Русская православная церковь чтит память пророка Илии – одной из ключевых фигур Ветхого Завета и одного из самых почитаемых святых на Руси. В народной культуре этот день получил название Ильин день и сопровождался множеством традиций, обрядов и строгих запретов. Подробнее – в нашем материале.

Огненная колесница

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Согласно Ветхому Завету, Илия жил в IX веке до нашей эры в Израильском царстве. С ранних лет он посвятил себя Богу, жил в пустыне в посте и молитве, ревностно защищая веру от язычников. Когда царь Ахав избрал путь служения богам Ваалу и Астарте, пророк пытался вразумить правителя, но безуспешно. Тогда Илия наслал на Израильское царство трехлетнюю засуху и голод. За свою праведность он творил чудеса: воскресил отрока сарептской вдовы, низводил небесный огонь, а в конце земного пути был вознесен на небо живым в огненной колеснице.

На Руси культ Илии зародился задолго до принятия христианства. Пророк, который считался властителем воды и огня, в народном сознании приобрел черты, схожие со славянским богом-громовержцем Перуном. Ему приписывали власть над грозами и дождями, а сам день нередко называли "грозовым". Считалось, что в Ильин день святой мчится на колеснице по небу, меча молнии и преследуя нечистую силу.

К XVII веку в каждом русском городе была церковь, посвященная Илие-пророку, а в Новгороде их насчитывалось восемь. Древнейший храм на территории России в честь святого построен в X веке и находится в Карачаево-Черкесском музее-заповеднике.

Традиции праздника

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Руси Ильин день считался одним из важнейших праздников года. Говорили: "На Илью до обеда лето, а после – осень". В этот период день становился заметно короче, вода в реках холодела, а природа начинала готовиться к осени.

Одной из главных традиций дня была братчина – совместная трапеза после церковной службы и крестного хода. За праздничным столом собирались соседи, странники и нищие: отказать в угощении считалось большим грехом. На стол обязательно подавали мясные блюда из говядины или баранины, хлеб из муки нового урожая. После застолья устраивались гулянья с песнями, плясками и хороводами. В некоторых регионах, например в Псковской области, мужчины проводили обрядовые кулачные бои.

С Ильина дня начинался сезон жатвы. Первые колосья, скошенные в этот день, приносили в дом и ставили за иконы в красный угол, позже их освящали и использовали для посева на следующий год. А чтобы поблагодарить святого за урожай, на поле оставляли небольшой пучок нескошенной ржи и клали под него хлеб: этот обряд назывался "завивание бороды".

С Ильиным днем связано множество примет и запретов. Главный – запрет на купание в водоемах. Считалось, что после 2 августа вода становится холодной, а в реках просыпается нечистая сила, способная утянуть человека на дно. Также в этот день запрещалось работать в поле и по дому, чтобы не прогневать пророка. Не рекомендовалось выпускать домашних животных на улицу и впускать уличных в дом: в них могла вселиться нечистая сила, спасающаяся от Ильиных стрел.

Народные погодные приметы тоже дошли до наших дней: например, считается, что, если 2 августа идет дождь с грозой, следующий год будет урожайным. Ясная погода предвещает теплую осень. К слову, попасть под дождь в Ильин день считалось добрым знаком – к здоровью на весь год.