Эксперт Лебедев раскрыл тайну звуковой иллюзии с фразой Чебурашки из пианино

В соцсетях развернулась дискуссия вокруг игрушечного пианино с фразами Чебурашки: люди спорят, говорит он в конце мелодии "ты где?" или "это не я". В чем причина подобных иллюзий и почему они раз за разом будоражат интернет, разбиралась Москва 24.

"Кажется, я схожу с ума"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/eliseevapln

Игрушечное пианино с репликами Чебурашки стало предметом спора в Сети: в конце мелодии персонаж произносит фразу, которую пользователи слышат по-разному. Одни различают: "Ты где?", другие настаивают на варианте: "Это не я".

Автор вирусного ролика рассказала, что из-за разных вариантов услышанного у нее с молодым человеком произошел конфликт, к которому вскоре присоединились и другие пользователи в комментариях.

"Как редактор музыкальных игрушек ответственно заявляю, что там: "Ты где?"; "что хочешь услышать, то и слышно, так работает мозг"; "мне кажется, что я схожу с ума: закрываю глаза и слышу: "Ты где?" Открываю – "это не я", – делятся пользователи в комментариях.

Многие отмечают, что восприятие зависит от множества факторов: каким ухом слушать, о чем думать и есть ли текст перед глазами.



Этот спор не единственный в подобном роде. Один из самых известных произошел в 2015 году, когда пользователи не могли прийти к единому мнению о цвете платья на фото: одни видели его черно-синим, другие – бело-золотым.



Споры были настолько ожесточенными, что на эту тему выходили научные работы. Нейрофизиолог Паскаль Валлиш из университета Нью-Йорка в статье, опубликованной в Journal of Vision, объяснял, что экспозиция на оригинальной фотографии была слишком сильно задрана, из-за чего непонятно, где находится источник освещения. По этой причине мозгу приходилось делать предположения насчет освещения и цвета.



В 2018 году похожая дискуссия разразилась вокруг аудиофрагмента, где роботизированный голос произносил имя – пользователи не могли сойтись во мнении, слышат они Yanny или Laurel. Доцент Маастрихтского университета Ларс Рики в беседе с The Verge рассказывал, что "Йенни" звучит на более высоких частотах, а "Лорел" – на низких. Поэтому люди с более чутким восприятием высоких частот слышат первое, а остальные – второе. Однако нередко один и тот же человек мог услышать оба варианта при повторном прослушивании.



В российском сегменте интернета тоже была знаменитая "звуковая иллюзия": в рекламе популярного маркетплейса песня со словами "купи утюг, купи смартфон" из-за быстрой манеры исполнения многим слышалась как "купи путевку в бизнес-класс" или "купила щуку без носков". Альтернативные варианты быстро стали мемами, а пользователи активно спорили о реальном тексте.

"Битва реальностей"

Подобные интернет-загадки – прекрасная демонстрация того, как мозг интерпретирует информацию. Причем делает он это быстро, автоматически и часто на основе неполных данных, отметила в разговоре с Москвой 24 нейропсихолог Елена Гроза.





Елена Гроза нейропсихолог Когда люди по-разному слышат один и тот же набор звуков, это не значит, что некоторые "нормальные", а другие "что-то не то услышали". Скорее всего, сам сигнал неоднозначный: в нем есть шум, искажения, похожие звуки, разная частотность. Мозг получает не идеально чистую фразу, а аудиозаготовку, которую достраивает сам до смысла.

По ее словам, также на восприятие влияет множество других факторов: качество слуха, громкость, наушники или динамик телефона, фоновый шум, усталость и даже то, какой вариант фразы человек вольно или невольно уже прочитал в голове.

"Если заранее дали две возможные версии, мозг начинает буквально искать одну из них. Это называется нисходящей обработкой информации: не только звук влияет на мозг, но и мозг влияет на то, какой смысл мы услышим", – добавила эксперт.



С визуальной информацией механизм похожий. Можно увидеть результат работы мозга по распознаванию: что это, откуда падает свет, что здесь главное, а что фон. Поэтому в оптических иллюзиях один и тот же стимул может восприниматься по-разному.

"Мозг выбирает наиболее вероятную версию реальности на основе своего опыта, текущего контекста и внешних стимулов восприятия. Интересно, что при повторном прослушивании или просмотре оно может измениться. Сначала человек слышит или видит один вариант, а потом – другой", – пояснила Елена Гроза.

Это происходит потому, что внимание перестраивается: мозг уже знает, что искать, и начинает выделять другие элементы сигнала, добавил специалист.





Елена Гроза нейропсихолог Почему такие истории каждый раз вызывают бурную реакцию? Они задевают базовое доверие к собственному восприятию. Человек уверен: "Я же ясно слышу!" А рядом другой с такой же уверенностью слышит противоположное. И начинается битва реальностей.

При этом такой феномен не является ошибкой или иллюзией. Это обычный механизм человеческого восприятия, который позволяет быстро ориентироваться в мире, но иногда приводит к таким спорным ситуациям.

"Главное – помнить, что мы все слышим и видим не объективную реальность, а ее интерпретацию, и это нормально для работы мозга", – заключила эксперт.

Разгадка в скорости?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юля

В то же время нейрофизиолог, профессор МГУ и Сколтеха, главный научный сотрудник Института эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова Михаил Лебедев заявил, что разобраться в случае с детским пианино поможет замедление и ускорение видео, сообщает "Газета.ру".





Михаил Лебедев нейрофизиолог, профессор МГУ и Сколтеха, главный научный сотрудник Института эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова Если замедляю – слышится "Это не я!". Если ускоряю – "Ты где?". Видимо, слуховая система сначала решает, сколько она слышит слогов: три или два, а затем воспринимает сказанное. Эксперимент с ускорением-замедлением показывает, что мозг оценивает наиболее вероятную фразу по ее длительности.

По его словам, такой механизм описывается Байесовской теорией перцепции: мозг постоянно строит гипотезы о том, что воспринимает, и обновляет их на основе новых сенсорных данных. Такая теория работает в звуковых и визуальных иллюзиях, в ситуации с эффектом плацебо и моментах, когда мозг "додумывает" те или иные детали, добавил Лебедев.

