Эксперты оценили влияние ограничений Apple на спрос на iPhone в России

Россияне не станут массово переходить на Android из-за ограничений, вводимых Apple, считают представители бизнеса. При этом спрос на смартфоны на базе Android может расти.

В частности, представитель маркетплейса Дмитрий Борщевский рассказал, что продажи смартфонов Apple на площадке в первом полугодии выросли на 325% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. По его словам, этот показатель оказался выше динамики продаж Android.

Руководитель интернет-магазина Вадим Гребенюк также отметил, что спрос на iPhone не упал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.