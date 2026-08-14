Россияне начали покупать вторые смартфоны из-за ограничений Apple

Россияне стали покупать второй смартфон или сохранять старые устройства из-за удаления привычных приложений из App Store, рассказал PR-директор "М.Видео" Сергей Коляда.

По его словам, некоторые владельцы iPhone не хотят отказываться от привычной экосистемы, но сталкиваются с ограничениями при доступе к нужным сервисам. В итоге одним из решений становится покупка дополнительного гаджета, в том числе на Android.

Другие пользователи оставляют себе старый iPhone, на котором необходимые приложения были установлены ранее. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.