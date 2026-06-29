Бублик и "Яндекс.Go": как сэкономить на поездках за город

С началом дачного сезона вместе с ростом дорожного трафика растут и цены на такси. Повышающий коэффициент срабатывает, так как сервис привлекает больше водителей в районы повышенного спроса.

Если немного подождать и выехать позже, цена может снизиться. Кроме того, часть пути можно проехать на электричке. Сервис "Яндекс Go" показывает наиболее быстрые и удобные маршруты, а также позволяет сразу купить билет на электричку.

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