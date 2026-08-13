Москва и Подмосковье стали лидерами по числу пропавших детей среди регионов России

Москва и Подмосковье лидируют среди регионов России по числу пропавших детей. Только за июль в столичном регионе зафиксировали 29 случаев исчезновения несовершеннолетних. За первое полугодие в России пропали более 7 тысяч детей. Большинство из них удалось найти живыми.

Поисковики отмечают, что дети теряются в лесу, когда отстают от взрослых во время сбора грибов или ягод, а также в городе. Волонтеры, полиция и спасатели прочесывают местность, опрашивают свидетелей и изучают записи с камер. В 99% случаев детей находят в течение суток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.