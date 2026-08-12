Парад планет прошел утром 12 августа

Утро 12 августа началось с масштабного парада планет: перед восходом солнца на небе засияли сразу шесть планет – Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун.

Вечером будет короткое частное солнечное затмение, которое начнется около 20:03 прямо перед закатом. В ночь на 13 августа москвичи увидят пик знаменитого звездопада Персеиды – лучше всего наблюдать за метеорами вдали от городской иллюминации.

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