"Новости дня": август побьет рекорды по числу астрономических явлений в Москве

Август запомнится москвичам захватывающими астрономическими явлениями. Как сообщили в пресс-службе Московского планетария, 12 августа с 18:30 можно будет увидеть полное солнечное затмение.

13 августа ожидается пик метеорного потока Персеиды с около 100 падающих звезд в час. В эту же ночь на небе одновременно будут видны Нептун, Сатурн, Уран, Марс, Меркурий и Юпитер. Весь месяц на утреннем небе можно будет наблюдать все планеты, кроме Меркурия.

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