"Откройте, Давид": Владислав Миллер

Владислав Миллер – актер Театра Олега Табакова, лауреат премии президента Российской Федерации, режиссер и педагог.

В новом выпуске программы "Откройте, Давид" актер рассказал о школе Олега Табакова, которая воспитала не одно поколение артистов, о работе с режиссером Владимиром Машковым, о преемственности в театре и о том, что значит быть актером сегодня.

Миллер принадлежит к поколению молодых артистов, для которых профессия – не способ добиться популярности, а путь постоянного развития, дисциплины и служения своему делу.

Подробнее – в программе "Откройте, Давид".