Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июля, 10:00

Культура

"Откройте, Давид": Владислав Миллер

"Откройте, Давид": Владислав Миллер

Спектакль "Воскресение" в Театре Гоголя можно будет увидеть в новом сезоне

В музее "Старый Английский двор" открылась выставка к 180-летию Фаберже

Пересильд поздравила столичных молодоженов на фестивале "Театральный бульвар"

Предпремьерный показ кабаре-шоу "Тридевятое царство" состоялся в Москве

"М24 х Ticketland": топ культурных событий Москвы

"Служебный роман": Иван Пырьев и Марина Ладынина

Москвичам рассказали, чем заняться в столице вечером 3 июля

"Интервью": Диана Милютина – о личной жизни и творчестве

Интерактивный музей анимации открылся на киностудии "Союзмультфильм"

Владислав Миллер – актер Театра Олега Табакова, лауреат премии президента Российской Федерации, режиссер и педагог.

В новом выпуске программы "Откройте, Давид" актер рассказал о школе Олега Табакова, которая воспитала не одно поколение артистов, о работе с режиссером Владимиром Машковым, о преемственности в театре и о том, что значит быть актером сегодня.

Миллер принадлежит к поколению молодых артистов, для которых профессия – не способ добиться популярности, а путь постоянного развития, дисциплины и служения своему делу.

Подробнее – в программе "Откройте, Давид".

Читайте также
Программа: Откройте, Давид
культуравидеоДавид Виннер

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

Введут ли в России финансовое поощрение первой свадьбы?

Эксперты считают предложение дотировать свадьбы несвоевременным

Читать
закрыть

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика