Развитие креативных индустрий на площадке "Союзмультфильма" обсудили в Москве

Выездное заседание круглого стола фракции партии "Единая Россия" в Мосгордуме "Союзмультфильм" – флагман развития креативных индустрий в Москве" прошло 24 июня на площадке легендарной киностудии. Мероприятие приурочено к 90-летию "Союзмультфильма". Участники обсудили поддержку городских креативных кластеров и масштабирование опыта киностудии на другие секторы творческого предпринимательства столицы.

Во встрече приняли участие участник СВО, капитан ВС РФ, исполнительный секретарь окружного отделения партии "Единая Россия" САО Москвы Эльдар Шарипов, директор "Городского центра профессионального и карьерного развития" Москвы, член партии "Единая Россия" Евгений Андриенко, а также представители департамента культуры Москвы, департамента инвестиционной и промышленной политики, комитета по туризму, Агентства креативных индустрий, Ассоциации анимационного кино, руководители профильных вузов и колледжей и депутаты Мосгородумы.

Как отметил Шарипов, "Союзмультфильм" продолжает оставаться одним из символов отечественной мультипликации. Крылатые фразы и выражения из созданных студией картин до сих пор широко используются жителями всех возрастов. Это говорит о том, уверен капитан ВС РФ, что работы киностудии давно стали культурным достоянием страны.

"Российская анимация является важной частью нашей культуры: мультфильмы с добрым, правильным посылом воспитывают в детях патриотизм, любовь к Родине и формируют нравственные ориентиры. "Союзмультфильм" – это национальная гордость: на его лентах выросло не одно поколение. Более полутора тысяч мультфильмов, созданных за 90 лет, вошли в золотой фонд мировой анимации. Уверен, что и через 90 лет наши внуки будут смотреть "Ну, погоди!" и "Простоквашино" так же, как смотрели мы, – потому что эти герои стали частью национального культурного кода. Сегодня студия сочетает классические традиции и современные технологии, и правительство Москвы системно поддерживает эту индустрию, создавая условия для ее развития и реализации масштабных проектов", – отметил Шарипов.

По его словам, за годы своего существования "Союзмультфильм" прошел масштабную трансформацию. Сегодня он представляет собой один из флагманов креативных индустрий Москвы. На базе студии создан анимационный технопарк, который объединяет производственные мощности, образовательные программы и медиацентр "Союзмультпарк" на ВДНХ с 18 мультимедийными аттракционами на основе VR, AR и 3D-анимации.

Как подчеркнул спикер, современная анимация давно стала высокотехнологичным производством. Искусственный интеллект, 3D-моделирование, моушн-кэпчер, генеративные визуальные эффекты и интерактивные цифровые инструменты требуют сильной инженерной школы и собственных технологических решений, сопоставимых по уровню с ИТ-проектами промышленного масштаба. Он добавил, что вместе со сценаристами, режиссерами и художниками на студии работают программисты, инженеры и специалисты по визуальным эффектам, а творческое производство напрямую связано с высокими технологиями и подготовкой кадров для креативной экономики.

Тему кадров и профориентации продолжил Андриенко. Он отметил, за 10 лет работы в "Городском центре профессионального и карьерного развития" многократно видел, как городские проекты помогают студентам найти свое дело и выстроить карьерную траекторию. В эту систему включаются и такие креативные площадки, как "Союзмультфильм". Киностудия представляет собой одновременно и значимого работодателя, и площадку для профориентации молодежи.

"Союзмультфильм" можно назвать городом профессий. Здесь создают сериалы и полнометражные фильмы для семейного просмотра, развивают образовательные и просветительские проекты, а для этого нужны художники, режиссеры, ИT-специалисты, инженеры, звукорежиссеры и менеджеры. С 2017 года здесь работает первый в России анимационный технопарк, где студенты могут попробовать себя в анимации, понять, из чего складывается индустрия, и получить практический опыт еще во время учебы. Чем больше создается таких кластеров, тем больше у молодежи возможностей осваивать востребованные профессии и строить карьеру", – добавил Андриенко.

Он пояснил, что "Союзмультфильм" показывает, что креативная экономика Москвы предоставляет молодежи реальные профессии. За каждым мультфильмом стоит большой производственный цикл: разработка идей и персонажей, раскадровка, 2D и 3D-анимации, озвучивание, монтаж, продвижение и дистрибуция проекта. В свою очередь каждый из этапов, подчеркнул эксперт, предполагает работу востребованных специалистов. Кроме того, сегодня вокруг бренда развивается сеть городских площадок, которые становятся для школьников и студентов инструментом ранней профориентации.

Андриенко подчеркнул, что принципиально важно выстраивать системную связку между такими флагманскими площадками и городской профориентационной инфраструктурой, чтобы школьники и студенты могли пройти весь путь: от знакомства со студией и мастер-классов до профессиональных проб, стажировок и трудоустройства в креативной индустрии. По его словам, сотрудничество студии с образовательными организациями уже развивается: "Союзмультфильм" проводит курсы анимации, работает с профильными колледжами и вузами и запускает программы стажировок для студентов выпускных курсов.

На сегодняшний день "Союзмультфильм", основанный в 1936 году, представляет собой высокотехнологичную площадку. Студия получила статус приоритетного инвестиционного проекта Москвы и внедряет в производство искусственный интеллект и современные игровые программные платформы. Участники круглого стола проанализировали трансформацию "Союзмультфильма" в многопрофильный креативный кластер, обсудили работу анимационного технопарка, развитие сети "Союзмультпарков" и "Союзмульткафе" как драйверов столичного туризма, а также подготовку кадров для отрасли на базе московских образовательных учреждений. Собравшиеся пришли к выводу, что отработанную киностудией модель можно тиражировать и в других творческих отраслях города.

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