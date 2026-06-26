В Москве прошел круглый стол по сохранению культурного наследия

В Москве прошел специальный круглый стол "Сохранение памяти поколений". На нем обсуждалась возможность присвоения охранного статуса городским историческим объектам.

Инициатором мероприятия стал журналист Олег Леонов. Участники встречи предложили присвоить статус памятников архитектуры 18 зданиям. В список вошли известные исторические объекты, в том числе Доходный дом А. К. Ечкина и Доходный дом с магазинами князя А. Г. Гагарина.

Эксперты сошлись во мнении, что новый статус защитит здания от сноса и поможет провести необходимые работы по их восстановлению и реставрации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.