Медовый Спас отмечают православные христиане 14 августа

14 августа православные христиане отмечают Медовый Спас, который открывает двухнедельный Успенский пост. В храмах Москвы пройдут праздничные богослужения, где по традиции освящают мед нового урожая.

В народе считается, что солнечная погода 14 августа предвещает теплый сентябрь. Также в этот день существуют поверья, связанные с личной жизнью. Например, девушки мажут подошву медом, чтобы привлечь женихов и скорее встретить свою судьбу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.