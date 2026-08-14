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14 августа, 07:15

Общество

Медовый Спас отмечают православные христиане 14 августа

Медовый Спас отмечают православные христиане 14 августа

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14 августа православные христиане отмечают Медовый Спас, который открывает двухнедельный Успенский пост. В храмах Москвы пройдут праздничные богослужения, где по традиции освящают мед нового урожая.

В народе считается, что солнечная погода 14 августа предвещает теплый сентябрь. Также в этот день существуют поверья, связанные с личной жизнью. Например, девушки мажут подошву медом, чтобы привлечь женихов и скорее встретить свою судьбу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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