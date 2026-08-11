Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 августа, 11:45

Общество

Предприниматель установил платный шлагбаум на дороге к жилым домам в Щелковском районе

Предприниматель установил платный шлагбаум на дороге к жилым домам в Щелковском районе

"Деньги 24": россияне могут взять кредит на обучение в вузе с господдержкой

Зрители Москвы 24 могут выиграть фирменный мерч

Температура опустится до 18 градусов в Москве 12 августа

Москвич превратил автомобиль в бензиновый склад во дворе дома

Столичные школьники получили награды на чемпионате робототехники в Пекине

Собянин: к движению студотрядов Москвы присоединились 4 тыс человек

"Утро": 15 градусов ожидается в Москве вечером 11 августа

"Утро": москвичам рассказали о погоде 11 августа

"Миллион вопросов": врач рассказал, как восстановить режим сна после школьных каникул

В Щелковском районе местный предприниматель выкупил землю, по которой проходит дорога к жилым домам, после чего установил шлагбаум и начал брать деньги за проезд. Жители коттеджного поселка Литвиново-1 не могут договориться с собственником и вынуждены либо платить, либо искать объездные пути.

Одна из жительниц попыталась оплатить проезд, но потребовала чек, на что владелец ответил отказом, заявив, что при электронной оплате чеки не выдаются. Местные жители уже обращались с коллективной жалобой к президенту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаЕлизавета Борисова

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

Почему россияне заразились "зудом купальщика" на озере Тургояк?

Эксперты уверены: все дело в водоплавающих птицах и животных

Читать
закрыть

Почему экстремальные челленджи могут стоить жизни?

Такие испытания создают существенную нагрузку на организм и могут привести к физиологическим сбоям

Читать
закрыть

Почему тело Наговициной останется на пике Победы?

Тело не будут эвакуировать из-за угрозы для жизни спасателей

Маршрут пролегает на высоте более 7 тысяч метров

Читать
закрыть

Как Колумбия пережила мощнейшее за 27 лет землетрясение?

Число жертв уже превысило 220 человек, сотни ранены и пропали без вести

Среди пострадавших объектов 18 дорог, 7 аэропортов, медицинские и образовательные учреждения

Читать
закрыть

Как изменятся пенсии россиян в августе 2026 года

При благоприятных условиях страховая пенсия по старости в РФ может достигать 130 тыс руб в месяц

Читать
закрыть

Дело об исчезновении семьи Усольцевых получило новый оборот

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочкой пропали в конце сентября 2025 года после того, как ушли в поход

Читать
закрыть

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика