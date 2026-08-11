Предприниматель установил платный шлагбаум на дороге к жилым домам в Щелковском районе

В Щелковском районе местный предприниматель выкупил землю, по которой проходит дорога к жилым домам, после чего установил шлагбаум и начал брать деньги за проезд. Жители коттеджного поселка Литвиново-1 не могут договориться с собственником и вынуждены либо платить, либо искать объездные пути.

Одна из жительниц попыталась оплатить проезд, но потребовала чек, на что владелец ответил отказом, заявив, что при электронной оплате чеки не выдаются. Местные жители уже обращались с коллективной жалобой к президенту.

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