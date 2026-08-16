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16 августа, 23:30

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Москвичи могут определить биологический возраст в павильонах здоровья

Москвичи могут определить биологический возраст в павильонах здоровья

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Экспресс-диагностика здоровья доступна в трех локациях Москвы

Москвичи могут проверить здоровье в мобильных медкабинетах за 15 минут

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Москвичи могут определить биологический возраст в павильонах здоровья. За 15 минут посетители также могут бесплатно проверить давление и сатурацию, оценить водный баланс и уровень стресса, а также проверить физическую форму. Предварительная запись не требуется.

На площадках можно проверить силу хвата и скорость реакции, массу тела и другие показатели. По итогам посетители получают персональные рекомендации по питанию и физической активности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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