Москвичи могут определить биологический возраст в павильонах здоровья. За 15 минут посетители также могут бесплатно проверить давление и сатурацию, оценить водный баланс и уровень стресса, а также проверить физическую форму. Предварительная запись не требуется.

На площадках можно проверить силу хвата и скорость реакции, массу тела и другие показатели. По итогам посетители получают персональные рекомендации по питанию и физической активности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.