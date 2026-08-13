13 августа, 07:45Общество
Ученые заявили, что поздний отход ко сну свидетельствует о высоком IQ
Некоторые ученые считают, что поздний отход ко сну может свидетельствовать о более высоком уровне IQ. По данным исследований, люди с IQ выше 125 обычно ложатся спать ближе к 02:00, а по выходным встают не раньше 11:00.
Обладатели средних показателей засыпают в районе 00:00, а люди с IQ ниже 75 засыпают еще на час раньше. Исследователи связывают это с тем, что высокоинтеллектуальным людям проще преодолевать древние инстинкты и отходить от традиционного режима дня.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.