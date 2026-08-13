"Московский патруль": в Подмосковье найдены останки девочки, убитой более 15 лет назад

Останки 9-летней Алены Васильевой обнаружены при раскопках недалеко от озера Светлое в Московской области. Девочка пропала вместе с матерью Алисой в ноябре 2010 года. Тело женщины нашли в мае 2011 года. Тогда рыбак заметил в озере чемодан с останками, который был перемотан липкой лентой. Ребенок был закопан в нескольких сотнях метров от этого места.

По версии следствия, к убийству причастен бывший сотрудник столичной милиции Андрей Леонтьев. Он входил в доверие к жертвам, заставлял переписывать на себя недвижимость, а затем расправлялся. Подробнее – в программе "Московский патруль".

