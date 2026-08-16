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16 августа, 22:30

Происшествия

Сотрудник автомойки угнал автомобиль клиента в Москве и устроил ДТП

Сотрудник автомойки угнал автомобиль клиента в Москве и устроил ДТП

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Сотрудник автомойки угнал автомобиль клиента и разбил его, сумма ущерба составила 3 миллиона рублей. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "неправомерное завладение автомобилем без цели хищения", ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По закону исполнитель услуги несет ответственность за сохранность переданного имущества. При пропаже машины автоюристы советуют обращаться в полицию и страховую компанию, а также фиксировать пробег перед передачей ключей, чтобы впоследствии доказать факт незаконного использования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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