"Московский патруль": пенсионерка в Москве годами судится за квартиру с бывшей невесткой

В Москве пенсионерка с инвалидностью уже не первый год пытается отстоять жилье. По ее словам, бывшая невестка претендует на квартиру и пытается ее выселить.

Отмечается, что квартира на Ореховом бульваре была получена еще в советские годы. Во время приватизации женщина отказалась от своей доли, и собственниками стали сын и внучка. После смерти сына его доля перешла обратно пенсионерке, однако позже недвижимость была оформлена на старшую дочь.

Бывшая невестка считает, что квартира должна принадлежать ее ребенку. По словам семьи, она меняет замки, ограничивает доступ в комнаты и распространяет листовки с обвинениями.

