Авиасообщение между Москвой и Дамаском возобновилось спустя 1,5 года. Первый рейс из Сирии приземлился в аэропорту Шереметьево, а спустя два часа борт вылетел обратно.

Регулярное авиасообщение было прервано в декабре 2024 года из-за ситуации в Сирии. На первом этапе рейсы будут выполняться по воскресеньям, при высоком спросе полеты станут чаще. На первый рейс почти все билеты были раскуплены.

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