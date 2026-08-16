Китайские автомобили заполнили московские автосервисы из-за проблем с панорамными крышами. Владельцы Chery, Jetour и Changan сообщают о трещинах и повреждениях стекла после поездок на юг России. Ремонт панорамной крыши может стоить от нескольких десятков тысяч рублей в зависимости от характера повреждения.

При производственном дефекте заменить стекло можно по гарантии. При повреждении из-за погодных условий владельцы КАСКО могут получить компенсацию, если такой риск предусмотрен договором. В компании Jetour подтвердили проблемы с первой партией автомобилей Dashing из-за некачественного стекла и сообщили о замене поставщика.

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