Число погибших при взрыве в Ногинске увеличилось до семи – СМИ

Под завалами дома в Ногинске нашли тела еще двух погибших. Об этом сообщают информагентства, ссылаясь на экстренные службы.

По предварительным данным, это те самые девушки, которые числились пропавшими. Таким образом, число жертв трагедии выросло до семи.

Взрыв в жилом здании в Ногинске прогремел в среду, 8 сентября. В результате произошло обрушение нескольких этажей, в сумме были разрушены 17 квартир.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа. Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Местные власти объявили трехдневный траур по погибшим. Празднование Дня города, 11 сентября, в Ногинске также отменено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.