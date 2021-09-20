Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в пермском вузе

Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким погибших при стрельбе в пермском университете. Он поручил Михаилу Мишустину направить на место трагедии глав Минздрава и Минобрнауки для организации помощи семьям. Об этом заявил Дмитрий Песков.

Также из Москвы в Пермь вылетает бригада медиков федеральных центров. Это травматологи, хирурги и анестезиологи-реаниматологи, заявили в Минздраве.

Утром 20 сентября студент пришел в вуз и открыл стрельбу. По данным СК, погибли 8 человек. В Минздраве сообщили, что 24 человека пострадали, 19 человек получили огнестрельные ранения

Сам стрелок задержан, это студент. Он оказал сопротивление при задержании и был ранен. Сейчас следователи собирают на него характеристики. Из учебного корпуса эвакуировали всех сотрудников и учащихся. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.