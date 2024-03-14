Путин по видеосвязи принял участие в церемонии начала строительства ВСМ

Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии начала строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга. Глава государства отметил, что данная магистраль пройдет по шести регионам с 20% населения России.

На станции Крюково в Зеленограде Сергей Собянин доложил Владимиру Путину о начале строительства московского участка ВСМ-1. Мэр столицы назвал магистраль важнейшей для Москвы и Петербурга, отметив, что она соединит две агломерации с миллионами людей, которые часто совершаю поездки между этими двумя городами.