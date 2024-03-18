Владимир Путин выступил в Гостином Дворе

Владимир Путин посетил свой избирательный штаб в Гостином Дворе. Он заявил, что в России есть все условия, для того чтобы страна была сильнее и эффективнее. Кроме того, он отметил, что малое число жалоб на выборах говорит о качестве организации процедуры голосования.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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