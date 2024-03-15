Путин назвал атаки на российские регионы попыткой Киева помешать выборам президента РФ

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Украина, реализуя разного рода диверсионно-террористические атаки в приграничных районах России, пытается сорвать выборы президента РФ, однако сделать это им не удастся. Об этом сообщил Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ.

"Уверен, народ России ответит на это еще большей сплоченностью. Кого они решили запугать? Русский народ? Многонациональный народ России?" – задал вопрос президент РФ, добавив, что подобные попытки киевского режима являются бессмысленными.

Кроме того, глава государства указал на то, что подобные атаки Украины не останутся безнаказанными. При этом Путин подчеркнул, что примерно 95% ракет и снарядов противника были ликвидированы с помощью сил и средств ПВО России.

"Силы и средства, примененные противником, составили свыше 2,5 тысячи личного состава, 35 танков, около 40 бронированных машин", – уточнил российский лидер.

Также глава государства добавил, что атаковавшие Россию подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) не имели успеха ни на одном направлении и бежали с серьезными потерями.

Ранее на избирательных участках произошло несколько инцидентов, где люди залили жидкости в избирательные урны. После этого ЦИК попросил участковые избирательные комиссии усилить охраны ящиков, а глава комиссии Элла Памфилова назвала совершивших подобное "подонками".

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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