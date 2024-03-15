В ЦИК РФ сообщили о пяти ЧП с порчей бюллетеней в ящиках для голосования

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Пять происшествий инцидентов на избирательных участках, где люди залили жидкости в избирательные урны. Об этом рассказал зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев.

По его словам, был выявлен случай заливания краской одного комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

"У нас, к сожалению, произошло где-то около пяти ЧП с тем, что портят бюллетени в ящике для голосования, заливают, а в двух субъектах еще более резкие события со стороны оппозиции", – сказал Булаев.

Зампред ЦИК призвал сделать настоящим дежурство около ящиков для голосования и КОИБ. Он пояснил, что охранники не должны нарушать право на тайну голосования, но обязаны быть в непосредственной близости. Булаев подчеркнул, что нынешняя ситуация требует собранности больше, чем когда бы то ни было.

Ранее Следственный комитет по Москве возбудил дело по статье "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий" после ЧП на избирательном участке. Выяснилось, что женщина на одном из участков вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. Ее доставят в подразделение комитета и допросят.

На этом фоне прокуратура Москвы напомнила, что за нарушения избирательного законодательства будет применяться ответственность. Распространение незаконных материалов и участие в несанкционированных акциях будут преследоваться по УК, подчеркнули в ведомстве.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

В Москве на выборах президента России проголосовали уже более 1,5 млн человек