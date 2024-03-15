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15 марта, 17:45

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Сергей Собянин проголосовал электронно на выборах президента России

Сергей Собянин проголосовал электронно на выборах президента России

Культурные центры Москвы станут современными пространствами – Собянин

Собянин: Москва помогла технологическому бизнесу привлечь более 9,5 млрд рублей

Сервисы ИИ в Москве смогут распознавать 54 заболевания – Собянин

Собянин одобрил 12 проектов по программе создания мест приложения труда

Собянин: московские культурные центры поставили рекорд посещаемости

Собянин: в Москве будет четыре остановки ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Новости часа: снег в Москве не растает до середины апреля

Новости часа: умная сеть наземного транспорта появится в Москве к 2030 году

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 марта

Мэр столицы Сергей Собянин принял участие в выборах президента России. Мэр проголосовал онлайн, отметив, что такую удобную форму с каждым годом выбирают все больше москвичей. По словам Сергея Собянина, в голосовании принимают участие даже те российские граждане, кто последние двадцать лет не приходил на участки.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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