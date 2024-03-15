Сергей Собянин проголосовал электронно на выборах президента России

Мэр столицы Сергей Собянин принял участие в выборах президента России. Мэр проголосовал онлайн, отметив, что такую удобную форму с каждым годом выбирают все больше москвичей. По словам Сергея Собянина, в голосовании принимают участие даже те российские граждане, кто последние двадцать лет не приходил на участки.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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