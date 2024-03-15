Путин заявил, что РФ не оставит удары Украины безнаказанными

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Метцель

Россия не оставляет безнаказанными сейчас и не оставит впредь удары украинской стороны по приграничным регионам. Об этом Владимир Путин сообщил на оперативном совещании с Совбезом, передает ТАСС.

По его словам, Киев делает это, чтобы сорвать голосование на выборах президента РФ.

Ранее Украина обстреляла помещения в городе Каховке и селе Брилевка Алешкинского района Херсонской области, в которых находились избирательные участки. Избирателей эвакуировали из зданий.

В Каховке жертв удалось избежать. В Брилевке пострадали мужчина и женщина, медики оказывают им необходимую помощь.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

Избирательные участки открылись с 08:00 15 марта и будут работать до 20:00 17 марта. Проголосовать на участках можно с помощью бюллетеня или терминала электронного голосования.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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