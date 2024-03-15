ВСУ обстреляли избирательные участки в Херсонской области

Фото: телеграм-канал "Избирательная комиссия Херсонской области"

Украинская армия обстреляла помещения в городе Каховке и селе Брилевка Алешкинского района, в которых находились избирательные участки. Об этом сообщается в телеграм-канале избирательной комиссии Херсонской области.

"В Каховке жертв удалось избежать. В Брилевке есть пострадавшие, им оказывают помощь. Благодаря слаженным действиям сотрудников УИК избирателей эвакуировали из зданий", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что порядка 2,6 миллиона граждан сделали свой выбор досрочно на выборах президента РФ. Такие цифры глава ЦИК РФ Элла Памфилова объяснила ситуацией, которую переживают жители Донбасса, Новороссии и приграничных регионов.

Вместе с тем она подчеркнула, что российская сторона справится с готовящимися за рубежом провокациями на выборах главы государства. Памфилова указала, что сотрудники избирательных комиссий вынуждены работать в непростых условиях.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Более 330 тысяч человек следят за проведением выборов президента РФ