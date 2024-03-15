Два жителя пострадали при ударе по избирательному участку в Брилевке

Фото: телеграм-канал "Избирательная комиссия Херсонской области"

Два мирных жителя пострадали в результате удара войск Украины по избирательному участку в селе Брилевка Херсонской области. Об этом губернатор региона Владимир Сальдо сообщил в своем телеграм-канале.

По его данным, избирательный участок располагался в сельсовете. Пострадали мужчина и женщина, медики оказывают им необходимую помощь.

Украинская армия обстреляла помещения в городе Каховке и селе Брилевка Алешкинского района, в которых находились избирательные участки, днем 15 марта. В Каховке жертв удалось избежать.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

Избирательные участки открылись с 08:00 15 марта и будут работать до 20:00 17 марта. Проголосовать на участках можно с помощью бюллетеня или терминала электронного голосования.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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