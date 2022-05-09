Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. Глава государства выступил на Красной площади.

Президент подчеркнул, что страна гордится "доблестным поколением победителей" и подчеркнул, что долг граждан – "хранить память о тех, кто сокрушил нацизм".

Обращаясь к парадным расчетам на Красной площади, Владимир Путин заявил, что военные РФ в ходе специальной военной операции сражаются за людей в Донбассе, за безопасность Родины и будущее. Президент назвал действия России "вынужденным, своевременным и единственно правильным решением", упреждающим отпором агрессии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.