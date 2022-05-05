Путин и Беннет договорились развивать дружественные отношения России и Израиля

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Владимир Путин провел переговоры по телефону с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Глава РФ поздравил израильского политика с Днем независимости страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В рамках диалога Путин и Беннет отметили важность развития дружеских отношений России и Израиля.

"Была высказана обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии дружественных российско-израильских отношений и поддержании полезных контактов между руководством двух стран", – подчеркнули в Кремле.

Ранее отмечалось, что в ходе беседы с премьер-министром Израиля Путин заявил о готовности России обеспечить безопасный выход гражданских лиц с "Азовстали". Российский лидер подчеркнул, что киевские власти при этом должны приказать боевикам, укрывающимся на территории металлургического предприятия, сложить оружие.

