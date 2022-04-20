Путин выразил надежду, что дизайнеры РФ займут нишу зарубежных брендов

Российские дизайнеры займут нишу, которую освободили зарубежные бренды. Такую надежду выразил Владимир Путин на заседании наблюдательного совета платформы "Россия – страна возможностей".

Президент отметил, что власти намерены оказывать поддержку бизнесу в этой сфере.

Владимир Путин также коснулся темы общепита. По его словам, замена ушедших иностранных компаний российскими повысит качество обслуживания россиян. Президент отметил, что многие иностранные компании используют российские продукты – некоторые на 90%. Путин пообещал поддерживать и этот вид деятельности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

