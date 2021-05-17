В правительстве разрабатывают новые требования к безопасности школ. Они должны будут соблюдаться в полном объеме и по всей стране. Об этом заявил Михаил Мишустин.

По словам премьер-министра, нужно принимать меры, чтобы не допустить в будущем повторения истории, как в казанской школе.

Кабмин уже утвердил новые требования к антитеррористической защите детских лагерей и баз отдыха.

Также Михаил Мишустин заявил, что власти должны быть готовыми оперативно оказать поддержку семьям погибших и пострадавших из-за стрельбы в казанской школе. Премьер-министр попросил взять этот вопрос под особый контроль. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.