Жириновский пообещал закрыть шоу "Вечерний Ургант" из-за шутки

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский намерен закрыть шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале из-за шутки ведущего программы. Об этом сообщает Sobesednik.ru.
В эфире шоу ведущий Иван Ургант пошутил над взаимоотношениями Жириновского и члена фракции КПРФ Юрия Афонина, сравнив политиков с семейной парой.
В качестве примера телеведущий также привел две полки в плацкартном вагоне, которые все время рядом, но никак не могут соединиться.
"Ургант"-передачу будем закрывать. Хватит, Ваня, посмеялся над всеми, теперь пусть поработает наконец. У него же какая-то профессия есть, что-то он должен делать", – заявил Жириновский.
Ранее Жириновский рассказал, что уйдет со всех занимаемых должностей после того, как ему исполнится 90 лет.
Также политик признался, что на каждом съезде партии ставит вопрос о своем уходе с руководящего поста на пенсию, но получает отказ.
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