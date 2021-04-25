Путин наградил Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин наградил лидера ЛДПР Владимира Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Текст соответствующего указа опубликован на сайте Кремля.

"За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Жириновского Владимира Вольфовича – депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, руководителя фракции политической партии ЛДПР", – сказано в сообщении.

Уточняется, что Жириновский уже становился обладателем орденов "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней.

Ранее лидер ЛДПР заявил, что в мире есть лишь один человек, от которого зависит международная политика. По его словам, решать судьбу Европы и мира будут только два человека, даже один – глава России.

