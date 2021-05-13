Песков сообщил об усилиях РФ по урегулированию палестино-израильского конфликта

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия прикладывает усилия для урегулирования палестино-израильского конфликта, сообщает "Газета.ру".

"Разные страны прикладывают усилия, все используют свои контакты с тем, чтобы побудить стороны к сдержанности, прекращению действий, ведущих к росту числа жертв среди гражданского населения. Россия также прикладывает соответствующие усилия, осуществляет контакты на этот счет", – рассказал представитель Кремля.

По мнению Пескова, главное сейчас заключается в том, чтобы сами конфликтующие стороны пришли к пониманию. Он отметил, что не существует никакой альтернативы урегулирования политико-дипломатическим средствам, кроме решения договоренности ООН.

"Очевидно, что сейчас горячая стадия конфликта, но все прикладывают те усилия, которые могут", – добавил он.

В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах после того, как по решению израильского суда стали выселять несколько арабских семей.

Вечером 10 мая ситуация резко обострилась на границе Израиля и палестинского сектора Газа, чье руководство выступило в защиту палестинцев Иерусалима. Более тысячи ракет было выпущено по Израилю из сектора Газа с начала обострения конфликта.