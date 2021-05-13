Путин назвал страшной бедой и варварским преступлением стрельбу в казанской школе

Трое детей находятся в тяжелом состоянии после стрельбы в Казани, двое из них – в крайне тяжелом. Об этом Владимиру Путину доложил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Президент назвал случившееся страшной бедой и варварским преступлением. Об этом он заявил на совещании с правительством.

Трагедия произошла утром 11 мая в гимназии № 175 в Казани. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы.

12 мая суд заключил под стражу Ильназа Галявиева, обвиняемого в нападении на казанскую школу, на два месяца. Молодой человек полностью признал вину и заявил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде ареста.

В суде молодой человек сообщил об отсутствии тяжелых заболеваний. Однако официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее рассказала, что в 2020 году Галявиеву был поставлен диагноз, связанный с заболеванием головного мозга. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.