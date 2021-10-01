Путин освободил Кузнецову от должности детского омбудсмена

Владимир Путин освободил Анну Кузнецову от должности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в связи с ее избранием в депутаты Государственной думы нового созыва. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

"Освободить Кузнецову Анну Юрьевну от должности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в связи с ее избранием депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ восьмого созыва", – говорится в указе.

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