Песков заявил о недостаточном уровне вакцинации от COVID-19 в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уровень вакцинации в России недостаточный, хотя для граждан была создана вся инфраструктура для проведения этой деятельности, сообщает RT.

"Уровень вакцинации по-прежнему недостаточный, притом что организованная работа создала все условия и обеспечила все необходимое количество вакцин для населения страны", – отметил Песков.

Он уточнил, что некоторые граждане так и не сделали прививку от коронавирусной инфекции. Поэтому, по словам пресс-секретаря, следует продолжать разъяснять с большей активностью, что единственное, что спасает жизнь, – это вакцина.

Ранее инфекционист назвал оптимальное время для ежегодной вакцинации от COVID-19. По словам специалиста, август является подходящим месяцем для ежегодной вакцинации от коронавируса в будущем. По его словам, также не следует прививаться в жару, чтобы не обострять проблемы со здоровьем.

В России выявлено 7 511 026 случаев коронавируса. За весь период умерли 207 255 человек, выздоровели 6 672 767.

