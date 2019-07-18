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18 июля 2019, 18:30

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Благоустройство у станции "Филатов Луг" завершат до конца июля

Благоустройство у станции "Филатов Луг" завершат до конца июля

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Благоустройство у станции метро "Филатов Луг" планируют завершить до конца июля. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Специалисты проложили дренажную трубу длиной более шести километров и установили водопропускные трубы для того, чтобы осушить проходящую через лес дорогу.

На пути от жилых комплексов до метро будут установлены более 160 фонарей, камеры видеонаблюдения и кнопки экстренного вызова, появятся пункты проката велосипедов и самокатов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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