Благоустройство у станции "Филатов Луг" завершат до конца июля

Благоустройство у станции метро "Филатов Луг" планируют завершить до конца июля. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Специалисты проложили дренажную трубу длиной более шести километров и установили водопропускные трубы для того, чтобы осушить проходящую через лес дорогу.

На пути от жилых комплексов до метро будут установлены более 160 фонарей, камеры видеонаблюдения и кнопки экстренного вызова, появятся пункты проката велосипедов и самокатов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.