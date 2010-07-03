Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Департамент городского имущества Москвы подал иск к президенту Российской академии художеств Зурабу Церетели на 55 миллионов рублей. Об этом говорится на сайте Арбитражного суда Москвы.

Судя по опубликованной на сайте информации, иск в Арбитражный суд поступил 15 июля, к производству в настоящий момент не принят. Основания исковых требований в документе не указаны.

В ноябре 2018 года Замоскворецкий суд столицы взыскал с Зураба Церетели более 500 тысяч рублей за снос незаконных пристроек к мастерским скульптора. Как уточнялось в исковом заявлении, решение суда о сносе самовольных пристроек к мастерским на Брянской улице было выполнено на средства префектуры, хотя по закону снести самострой должен был сам Церетели.

По этой причине после сноса столичные власти подали в суд иск с требованием взыскать со скульптора понесенные городским бюджетом расходы в размере 522 тысяч рублей.