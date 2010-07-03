Почетный член МОК Попов намерен подать иск после обвинений в коррупции

Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Александр Попов подаст иск о защите прав и достоинства в ответ на обвинения в коррупции, сообщает ТАСС.
"В свою очередь, я начинаю подготовку иска о защите прав и достоинства, который предлагаю рассмотреть в месте расположения штаб-квартиры Международного олимпийского комитета – Швейцарии", – говорится в заявлении Попова.
Он также заявил, что считает необходимым начать сотрудничество по данному вопросу с комитетом по этике МОК, которому готов предоставить любую информацию.
Ранее экс-губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал заявил, что давал взятки при голосовании за город в качестве столицы Олимпийских игр 2016 года. Выступая в федеральном суде Бразилии, он рассказал, что на эти цели он потратил два миллиона долларов.
Деньги якобы получили девять человек. Среди них – олимпийский чемпион по плаванию из России Александр Попов и победитель Олимпийских игр 1988 года, украинский спортсмен Сергей Бубка.
Россиянин заявил, что шокирован произошедшим и обвинениями в свой адрес. "Я принимал участие в голосовании, но я не отдал свой голос за город Рио-де-Жанейро", – заявил спортсмен.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле следят за развитием ситуации с обвинениями россиянина в подкупе.
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