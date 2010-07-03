В Кремле прокомментировали обвинения в адрес Попова из-за ОИ-2016

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В Кремле следят за развитием ситуации с обвинениями россиянина во взятках при выборе Рио-де-Жанейро столицей Олимпийских игр в 2016 году.

"Пока что-либо говорить преждевременно. В любом случае, скажем так, подобные заявления должны на чем-то основываться. Они не могут быть голословными и бездоказательными. Поэтому давайте сейчас не будем вмешиваться в дела МОК, дождемся каких-то результатов расследования", – цитирует ТАСС пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Накануне стало известно, что экс-глава Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал заявил, что давал взятки при голосовании. Выступая в бразильском суде, он рассказал, что на эти цели он потратил два миллиона долларов. Деньги получили девять человек, среди которых – олимпийский чемпион по плаванию из России Александр Попов и украинский спортсмен Сергей Бубка.

Россиянин заявил, что шокирован произошедшим и обвинениями в свой адрес. "Я принимал участие в голосовании, но я не отдал свой голос за город Рио-де-Жанейро. Я пока не понимаю, что мне делать", – рассказал журналистам спортсмен.

Выборы столицы летней Олимпиады 2016 года проходили в 2009 году на сессии МОК в Дании. Рио-де-Жанейро, с которым конкурировали Мадрид, Токио и Чикаго, победил с явным преимуществом, получив 66 голосов против 32 у ближайщего конкурента.

Первые расследования о международной коррупционной схеме начали проводиться в 2017 году. Обыски проходили у главы Олимпийского комитета Бразилии Карлоса Артура Нузмана.

