Центры госуслуг получат полномочия ЗАГСов, полиции и судов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В центрах госуслуг можно будет зарегистрировать брак, подать заявление в полицию, а также иск в суд. Об этом сообщает газета "Известия".

Согласно подготовленному документу министерством экономического развития, в центрах можно будет сдать биометрические данные, а также оплатить массовые услуги коммерческих компаний: естественных монополий, ЖКХ, страховых организаций, социальных предприятий.

По словам главы центра IТ-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаила Брауде-Золотарева, многофункциональные центры станут автономной госструктурой, действующей на стороне населения и бизнеса.

Ранее сообщалось, что с мая по июль в центры "Мои документы" передадут более 70 государственных и других услуг в сфере социальной защиты населения города Москвы. Например, теперь центрах можно оформить льготные путевки на отдых.

Центры госуслуг есть в каждом районе, работают без выходных с 8:00 до 20:00, флагманские офисы и "Дворец госуслуг" – с 10:00 до 22:00. Посетители центров могут оформить за один визит несколько документов и воспользоваться дополнительными сервисами.

