Работа системы ЗАГС в Москве полностью восстановлена

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работа единой базы ЗАГС в Москве полностью восстановлена. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как пояснили специалисты, ФНС России завершила технические работы по обновлению системы и теперь стабильность работы единого государственного реестра ЗАГС полностью восстановлена. "Все услуги, связанные с регистрацией актов гражданского состояния, в центрах госуслуг "Мои Документы" Москвы предоставляются в штатном режиме", – сказано в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что единая база российских ЗАГС вышла из строя. Уточнялось, что, например, сотрудникам ЗАГС Московской области пришлось выполнять все действия вручную. В Минюсте РФ объяснили, что сбой в работе единой базы ЗАГС был связан с установкой новой версии электронной системы.



Информационная система "Единый государственный реестр ЗАГС" начала работать в России в октябре 2018 года. Ранее в каждом регионе использовали свои архивы ЗАГС в бумажном виде. Теперь в новый электронный реестр включают данные о рождении, смерти, бракосочетании или расторжении брака по всей стране.