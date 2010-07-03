Работа системы ЗАГС в Москве полностью восстановлена

Работа единой базы ЗАГС в Москве полностью восстановлена. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Как пояснили специалисты, ФНС России завершила технические работы по обновлению системы и теперь стабильность работы единого государственного реестра ЗАГС полностью восстановлена. "Все услуги, связанные с регистрацией актов гражданского состояния, в центрах госуслуг "Мои Документы" Москвы предоставляются в штатном режиме", – сказано в сообщении.
Ранее СМИ сообщили, что единая база российских ЗАГС вышла из строя. Уточнялось, что, например, сотрудникам ЗАГС Московской области пришлось выполнять все действия вручную. В Минюсте РФ объяснили, что сбой в работе единой базы ЗАГС был связан с установкой новой версии электронной системы.
Информационная система "Единый государственный реестр ЗАГС" начала работать в России в октябре 2018 года. Ранее в каждом регионе использовали свои архивы ЗАГС в бумажном виде. Теперь в новый электронный реестр включают данные о рождении, смерти, бракосочетании или расторжении брака по всей стране.
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