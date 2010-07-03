Минюст объяснил сбой в работе единой базы ЗАГС

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сбой в работе единой базы ЗАГС, который произошел в середине июля, был связан с установкой новой версии электронной системы. Об этом сообщили ТАСС в отделе общественных связей Минюста РФ.

Как пояснили в ведомстве, с 14 по 15 июля ФНС России была установлена очередная новая версия системы, которая привела к сбою в работе. "В настоящее время ФНС России работает над его устранением", – подчеркнули представители министерства.

Ранее СМИ сообщили, что единая база российских ЗАГС вышла из строя по всей стране. Уточнялось, что, например, сотрудникам ЗАГС Московской области пришлось выполнять все действия вручную.

Информационная система "Единый государственный реестр ЗАГС" начала работать в России в октябре 2018 года. Ранее в каждом регионе использовали свои архивы ЗАГС в бумажном виде. Теперь в новый электронный реестр включают данные о рождении, смерти, бракосочетании или расторжении брака по всей России.